كريستيانو رونالدو يكشف سر اختياره للقميص رقم ” 7 “

كشف مهاجم #ريال_مدريد الإسباني، البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، أن مدربه السابق السير أليكس فيرغسون هو من حمسه لارتداء القميص رقم 7 خلال فترة لعبه في صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وفي تصريحات أدلى بها النجم البرتغالي، خلال تقديم حذائه الجديد المصمم من ماركة “نايكي”، قال كريستيانو إنه “كان يفكر في ارتداء القميص رقم 28، ولكن فيرغسون قال له: أود أن ترتدي القميص رقم 7”.

وحينها شعر كريستيانو بالدهشة لأن عمره كان 18 عاماً فقط، في حين أنه يدرك جيداً حجم اللاعبين الكبار الذين ارتدوا القميص رقم 7، مبيناً: “كانت هذه بداية حقبتي الناجحة في كرة القدم”.

وأضاف كريستيانو رونالدو أنه “لم يحسن فقط مهاراته الكروية بعدها ولكنه أيضاً عمل على تحسين قدراته البدنية”. ( EFE )

عكس السير