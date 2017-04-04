لأول مرة .. ” أندرويد ” يتفوق على ” ويندوز ” في سوق استخدام الإنترنت

أظهر تقرير جديد أن نظام التشغيل #أندرويد من غوغل تمكن للمرة الأولى من تجاوز نظام التشغيل #ويندوز من #مايكروسوفت باعتباره نظام التشغيل الأكثر شعبية في العالم فيما يتعلق بإجمالي استخدام الإنترنت عبر أجهزة الحاسب المكتبية والحاسب المحمول والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية معًا.

ووجدت شركة “ستات كاونتر” StatCounter لتحليلات الويب أن نظام أندرويد مثّل خلال شهر آذار/مارس المنصرم ما نسبته 37.93% من إجمالي استخدام الإنترنت حول العالم، متفوقًا لأول مرة على نظام ويندوز الذي انخفضت نسبته إلى 37.91%.

وعلّق الرئيس التنفيذي لستات كاونتر، أيدان كولن، على التقرير بالقول: “يعد ذلك علامة فارقة في تاريخ التقنية ويمثل نهاية عصر”. وأضاف: “إنه يمثل نهاية زعامة مايكروسوفت عالميًا على سوق أنظمة التشغيل والتي حافظت عليها منذ عام 1980 بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، كما أنه يمثل إنجازًا كبيرًا لنظام أندرويد الذي كانت حصته من سوق استخدام الإنترنت لا تتعدى 2.4% قبل خمس سنوات فقط”.

وقال كولين إن الدوافع الرئيسية للانطلاقة تتمثل في نمو نسبة استخدام الهواتف الذكية للوصول إلى الإنترنت وانخفاض مبيعات أجهزة الحاسب التقليدية وتأثير الأسواق الآسيوية فى السوق العالمي.

وأشارت “ستات كاونتر” إلى أنه مع ذلك لا يزال نظام التشغيل ويندوز يهيمن على سوق أنظمة التشغيل على أجهزة سطح المكتب، والتي تشمل الحواسب المحمولة والمكتبية مع نسبة تبلغ 84% خلال شهر آذار/مارس 2017.

وكان تقرير نشرته شركة “ستات كاونتر” مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قد أظهر أن الأجهزة المحمولة أصبحت تُستخدم أكثر من الحواسب الشخصية التقليدية لتصفح الإنترنت، وذلك لأول مرة، حسب ما أظهرت إحصاءات شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016.

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