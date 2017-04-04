ناد إسباني يوقف نشاطه الرياضي بعد هزيمة تاريخية أمام رديف برشلونة

أعلن نادي #ديبورتيفو_إلدينسي الإسباني إيقاف كافة أنشطته الرياضية، عقب الهزيمة الساحقة التي مني بها الفريق ، يوم السبت الماضي، أمام نادي فريق #برشلونة ” ب ” بنتيجة 12/0، لحساب مسابقة دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم.

وتأكد هبوط نادي إلدينسي الذي تأسس في عام 1921، إلى الدرجة الرابعة، وذلك قبل ست مباريات على نهاية مسابقة دوري الدرجة الثالثة، بعد الهزيمة المذلة أمام برشلونة.

وأعلن النادي القرار بعد الهزيمة التي تعد الأثقل في الدرجة الثالثة للدوري الإسباني، منذ خسارة بورتوينسي أمام اكستريمادورا بنفس النتيجة بالنتيجة نفسها في مايو 1992.

وأوضح نادي إلدينسي إنه اضطر لفسخ العقود مع المستثمرين وعدم اللعب مرة أخرى هذا الموسم.

وجاء في بيان رسمي للنادي وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : “بعد الاجتماع الطارئ بين أعضاء مجلس إدارة نادي ديبورتيفو إلدينسي.. تم فسخ العقد مع المجموعة الاستثمارية الإيطالية وتقرر إيقاف النشاط الرياضي للفريق الأول بشكل مؤقت”.

ولم يعلق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي يدير مسابقة الدرجة الثالثة، على قرار نادي إلدينسي وانعكاساته على للفرق التي ستواجهه فيما تبقى من الموسم الحالي.

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