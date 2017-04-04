ناشطة تونسية تحول منزلها إلى ملجأ ” للمثليين ” !

تناقلت مواقع إخبارية تونسيّة، صوراً لمنزل الناشطة النسوية التونسية أمينة السبوعي، في ضاحية سيدي بوسعيد، بعد أن حوّلته إلى ملجأ للمثليين والمتحولين جنسياً.

وتتبع ” السبوعي ” لمنظمة “فيمن”، وقامت في اذار 2013 بوضع صورة لها و هي عارية الصدر عبر صفحتها على “فيسبوك” وكُتب عليها وفق ما نقلت صحيفة القدس العربي : “جسدي ملكي ليس شرف أحد”.

وأطلقت السبوعي نداءً لمساعدتها في دفع إيجار البيت الذي تجمع فيه مجموعة من المثليين و مساعدتها في المصاريف بدعوى أن عائلاتهم تخلت عنهم وأصبح مكانهم في الشارع .

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