نتنياهو : ندعو الأمم المتحدة لتنفيذ وعودها و إخراج الأسلحة الكيماوية من سوريا

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى إخراج الأسلحة الكيماوية من سوريا.

وأدان نتنياهو، الثلاثاء، خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى الرئيس الإسرائيلي الأسبق حاييم هرتسوغ، استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا اليوم، التي أسفرت عن مقتل نحو مائة شخص.

وقال: “يجب على الصور الصادمة من سوريا أن تهز مشاعر كل إنسان، إسرائيل تدين بأشد التعبيرات استخدام الأسلحة الكيماوية عامة وخاصة ضد المدنيين الأبرياء”.

وأضاف، بحسب نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول:” إسرائيل تدعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ وعده الذي أطلقه عام 2013، وإخراج الأسلحة الكيماوية من سوريا”.

ولوح من جديد باستهداف أي جهة تهدد إسرائيل في سوريا.

وقال نتنياهو: “الحرب الشرسة الدائرة بسوريا تؤكد المبدأ الكبير الذي يرشدنا ومفاده أننا سندافع دوما عن أنفسنا بقوانا الذاتية، ضد أي عدو كان وإزاء أي تهديد كان”. (ANADOLU)

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