هولندا : لاجئ سوري يصمم موقعاً لمساعدة الفقراء في أمستردام

صمم لاجئ سوري في هولندا موقعاً إلكترونياً لمساعدة الفقراء في مدينة أمستردام.

وسائل إعلام هولندية قالت إن الشاب سارية القبالي (27 عاماً) قدم لسكان المدينة فكرة عن الأنظمة والخدمات التي تقدمها البلديات، والتي يصعب على الكثيرين التعامل معها أو حتى إيجادها.

وأشارت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه حتى مؤسسة “معاً لسنا وحيدين” المعنية بمساعدة الفقراء في أمستردم، تتوه أحياناً بالأنظمة المتعلقة بالمدينة.

ونقلت عن يورا فان دا كاب، إحدى المسؤولات في المؤسسة المذكورة، قولها: “كوننا نحن نجد صعوبة، فمن الطبيعي أن يجد سكان المدينة ذلك صعباً أيضاً .. نتحدث دائماً عن أناس ليس لديهم فكرة عن أي أنظمة يستطيعون استخدامها”.

وعبر مبادرة لتعليم البرمجة للاجئين، قام الشاب السوري بتصميم الموقع على مدار 6 أشهر، وأعلن عن انطلاقه الشهر الماضي، وعنه قالت فان دا كاب: “من الجميل أن كل هذا لم يكلفنا سنتاً واحداً .. يعمل في البلدية آلاف الموظفين، ونحن قمنا بإنجازه بعدة متطوعين”.

وعن طريق الموقع، يختار الزائر وضعه وعمره ومكان سكنه، ليحصل على الأنظمة والمعلومات التي تنطبق عليه تماماً (مساعدة في الديون – مشاكل قانونية – استشارة مجانية عند طبيب الأسنان – …).

ومن المنتظر أن تتم ترجمة الموقع إلى اللغة الإنكليزية قريباً.

عكس السير