” واتس آب ” تستعد لدخول سوق الدفع الإلكتروني

تستعد خدمة التراسل الفوري #واتس_آب، المملوكة لشركة #فيسبوك، لدخول سوق خدمات الدفع الإلكتروني في #الهند، وذلك في أول عرض لها من هذا القبيل على الصعيد العالمي، إذ أعلنت أنها تبحث عمن يقود عملياتها في مجال المعاملات الرقمية في البلد.

وتعد خطوة واتس اب لدخول سوق خدمات الدفع الإلكتروني في الهند، الذي يعد أحد أكبر أسواقها مع 200 مليون مستخدم مقارنة بأكثر من مليار مستخدم لها حول العالم، تكرارًا لخطوات مماثلة من تطبيق التراسل وي شات التابع لشركة تنسنت Tencent في الصين.

ونقل موقع الأخبار الهندي “ذا كن” The Ken اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر لم يسمها، أن واتس اب تعمل على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من شخص إلى شخص في الهند في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وأظهر إعلان وظيفة نشرته واتس اب على موقعها الإلكتروني أنها تبحث عن مرشح له خلفية تقنية ومالية، وعلى دراية بـ “واجهة المدفوعات الموحدة” UPI الهندية وتطبيق المدفوعات BHIM الذي يسمح بتحويل النقود والدفع الإلكتروني باستخدام أرقام الهاتف، ليكون رئيس التحويلات الرقمية في البلد.

وقال متحدث باسم واتس اب وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية : “إن الهند دولة مهمة بالنسبة لواتس اب، ونحن نفهم كيف يمكننا المساهمة على نحو أكبر في رؤية الهند الرقمية”، مشيرًا إلى برنامج حكومي رائد يهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات القائمة على الإنترنت في البلد.

وأضاف المتحدث: “إننا نبحث كيف يمكننا العمل مع الشركات التي تشاركنا هذه الرؤية والاستمرار فى الاستماع عن كثب إلى ردود الفعل من مستخدمينا”، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

وقد ارتفعت المعاملات الرقمية في الهند بعد قرار حظر التداول الذي أقره رئيس الوزراء نارندرا لبعض الأوراق النقدية عالية القيمة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي تشكل أكثر من 80% من العملة المتداولة في البلاد في ذلك الوقت.

وكان العضو المؤسس لواتس اب، براين أكتون، قد قال في شهر شباط/فبراير الماضي لوسائل إعلام محلية إن الخدمة في المراحل الأولى من تدارس تقديم خدمة للدفع الإلكتروني في الدولة، وأنه يعتزم مناقشة الأمر مع الحكومة الهندية.

يُشار إلى أن تطبيق الاتصالات السويدي الشهير لمعرفة هوية المتصل، تروكولر Truecaller، والذي يملك قاعدة مستخدمين كبيرة في الهند، قد أعلن في الأسبوع الماضي عن إطلاق خدمة للدفع عبر الأجهزة المحمولة استنادًا إلى منصة UPI.

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