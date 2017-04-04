وسائل إعلام روسية : منفذ هجوم سان بطرسبورغ إنتحاري من آسيا الوسطى

كشفت وسائل إعلام روسية، أن منفذ الهجوم الذي استهدف محطة مترو بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، ظهر الإثنين، انتحاري من آسيا الوسطى.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء عن مسؤول في سلطات إنفاذ القانون قوله إن “انتحاريًا هو المسؤول عن التفجير الدامي الذي وقع في محطة مترو سان بطرسبورغ”.

وأضاف المصدر أن “السلطات تأكدت أن الانتحاري المشتبه به هو شاب عمره 23 عامًا من آسيا الوسطى”.

وأشار الى أنه كان قد “حمل عبوة ناسفة إلى محطة المترو في حقيبة ظهر”.

وأوضح المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه أن “رجلاً التقطته كاميرا المراقبة كان يشتبه في وقت سابق بأن له دورًا في الانفجار سلم نفسه للشرطة ونفى ضلوعه في التفجير”.

وظهر الإثنين، لقي 14 شخصًا، على الأقل حتفهم، وأصيب نحو 50 آخرين، إثر التفجير في إحدى عربات القطار بمحطة “سينايا بلوشتشاد” بمترو سان بطرسبورغ. (ANAODLU)

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