” ويندوز 10 ” يحصل على دعم للواقع المختلط

تستعد شركة #مايكروسوفت لطرح أحدث تحديث لنظامها التشغيلي #ويندوز 10 بتاريخ 11 أبريل/نيسان الحالي، حيث أكدت الشركة على أنها تعمل على تضمين دعم الواقع المختلط MR ضمن التحديث، وأن جميع مستخدمي نظام ويندوز 10 سيحصلون على هذا الدعم بشكل مجاني.

وقد لا يعني هذا الأمر الكثير حالياً بالنسبة للمستهلكين، حيث تعتبر الأجهزة الأولى التي تستفاد من دعم النظام التشغيلي لهذه التقنية هي مجموعة من الأجهزة مثل نظارات الواقع الافتراضي التي تأتي من الشركاء للشركة مثل أيسر، والتي يفترض أن يجري إطلاقها خلال موسم العطلات.

وكانت شركة مايكروسوفت قد كشفت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن رؤية جديدة جريئة لنظامها التشغيلي الأحدث ويندوز 10 عن طريق التحديث الجديد المسمى “تحديث المبدعين”، حيث لعبت تقنية الواقع المختلط دوراً كبيراً في ذلك الإعلان الخاص بالتحديث، وقد حان الوقت لذلك أخيراً.

ويمكن للمطورين الذين سيحصلون في الأسابيع والأشهر المقبلة على نسخة المطورين من جهاز أيسر الداعم لتقنية الواقع المختلط ضمن ويندوز 10 خوض غمار التجربة والغوص في أعماقها لبدء تصنيع محتوى ملائم لهذا النوع من النظارات، والتي تتميز بامتلاكها 6 درجات من الحرية.

ويتضمن التحديث الجديد للنظام الكثير من الميزات الجديدة التي يمكن لمستخدمي نظام ويندوز 10 الحصول عليها، والتي قد تتعدى بعضها إمكانيات الواقع المختلط عند وصولها وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، حيث تحتل على سبيل المثال ميزة إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد 3D جزء كبير من التحديث، والتي يمكن من خلالها توفير تطبيقات جديدة مثل تطبيق الرسام ثلاثي الأبعاد Paint 3D.

ويعد الأمر بالنسبة لشركة مايكروسوفت بمثابة خطوة إضافية أخرى تقربها من هدفها النهائي المتمثل في توفير الواقع المختلط الحقيقي من خلال نظارتها HoloLens، والتي تتوفر حالياً بسعر 3000 دولار وموجهة للمطورين والشركات.

وما يزال بإمكان المستخدمين استعمال نظارات Oculus Rift وHTC Vive بعد وصول التحديث واستعمالها من خلال التطبيقات المختلفة، إلا أن تلك الشركات لم تعلن بعد عن خطط لدمج نظاراتهم للواقع الافتراضي مع نظام التشغيل نفسه.

ولم تحصل جميع أجهزة ويندوز على ميزة دعم الواقع المختلط بعد، حيث يفترض على سبيل المثال أن يحصل مشروع Project Scorpio، وهو النسخة المطورة من منصة الشركة للألعاب إكس بوكس ون، على دعم لمحتوى الواقع المختلط خلال عام 2018.

عكس السير