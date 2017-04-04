يلدريم : يمكن أن نقوم بـ ” درع فرات ” أخرى إن اقتضت الضرورة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنّ بلاده يمكن أن تقوم بعملية عسكرية مماثلة لـ”درع الفرات” في حال اقتضت الضرورة.

وأوضح يلدريم في مقابلة مع شبكة “TRT” التركية (رسمية) أنّ تركيا تمتلك حق الرد على كافة العناصر التي تهدد أمن وسلامة حدودها.

وأضاف يلدريم قائلاً: “نراقب الوضع عن كثب (في الشمال السوري)، ومن الممكن حدوث مستجدات ولدينا الاستعداد الكامل لكل الاحتمالات”.

وأشار يلدريم إلى أنّ القوات المشاركة في عملية درع الفرات حققت نجاحات كبيرة ضدّ تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، وتمكنت تلك القوات من تحييد قرابة 3 آلاف من إرهابيي التنظيم.

وفي هذا الصدد، قال يلدريم “أبلغنا الأمريكيين بوجود نموذج ناجح لمكافحة (داعش)، وقلنا لهم بأنّه من الممكن إجراء الحملة العسكرية المزمعة ضدّ التنظيم في الرقة اعتماداً على الجيش السوري الحر وبدعم من أنقرة وواشنطن”.

وشدد على أن الاعتماد على منظمة إرهابية (ب ي د) للقضاء على أخرى (داعش) يعد خطوة خاطئة”. (ANADOLU)

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