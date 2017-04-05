” أبل ” تحدث مواصفات ” ماك برو ” للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات

قررت شركة #أبل تحديث جهاز حاسبها المكتبي ماك برو Mac Pro ذو المواصفات القوية لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لما ذكرته الشركة لعدد قليل من الصحفيين المتخصصين في التكنولوجيا ضمن مؤتمر صحفي خاص في مقرها في كوبرتينو، على أن تتوفر الإصدارات الجديدة من الحاسب ذو القدرات الحاسوبية الإضافية في وقت لاحق.

وتخطط الشركة لتحديث تشكيلتها من حواسيب سطح المكتب الخاصة بها مع نماذج جديدة معاد تصميمها بالكامل من حواسيب ماك برو Mac Pro وأيماك iMac وشاشات العرض الخاصة بها من فئة Pro المصاحبة للحواسيب والتي امتنعت الشركة عن تقديمها سابقاً.

وتأتي هذه الأخبار مع تحول غالب تركيز الشركة في هذه الأيام على هواتف آي فون وحواسيب ماك بوك، مما أدى إلى اتخاذ عملية تطوير حواسيب سطح المكتب المقعد الخلفي إلى حد ما ضمن تفكير الشركة التي حصلت على انطلاقتها القوية مع حواسيب ماكنتوش.

ويبدو أن أبل تدرك جيداً أنها تأخرت كثيراً في هذا المجال، حيث أنها قدمت آخر تحديث لحواسيب ماك برو قبل 1208 يوماً في شهر ديسمبر(كانون الأول) عام 2013 وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، وقد طال انتظار المستخدمين للحصول على تحديث جديد لحواسيبهم، مما جعل هذه الأخبار بمثابة مفاجأة لبعض المراقبين.

وقال نائب الرئيس الأول للتسويق في جميع أنحاء العالم فيل شيلر: “نحن ضمن عملية إعادة نظر شاملة لحاسب ماك برو”، ورغم أن الشركة لم تعمل على إظهار أي رسومات أو نماذج أولية إلا أنها عمدت إلى مشاركة خططها لمنتجات حواسيب سطح المكتب للأشهر القادمة.

وتجنبت الشركة إعطاء الكثير من التفاصيل حول عملية إعادة تصميم وتحديث تشكيلة حواسيب سطح المكتب القادمة لأسباب خاصة، إلا أن المدراء التنفيذيين وعدو أن الأجهزة الجديدة سوف تكون ملبية لرغبات نسبة أكبر من المستهلكين، وأشار شيلر إلى أنه لا ينبغي للمستهلكين توقع توفير شاشات تعمل باللمس على غرار Surface Studio.

وتأتي النسخة الأساسية من حاسب ماك برو بمعالج Xeon سداسي الأنوية بدلاً من Xeon E5 رباعي الأنوية مع شريحتي معالجة رسوميات Fire Pro D500 من AMD، بدلاً من شريحتي FirePro D300 و16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بدلاً من 12 غيغابايت بسعر 3000 دولار.

بينما تأتي النسخة الأعلى من الحاسب بمعالج Xeon ثماني الأنوية بدلاً من Xeon E5 سداسي الأنوية مع شريحتي معالجة رسوميات Fire Pro D700 من AMD بدلاً من شريحتي Fire Pro D500 وبسعر 4000 دولار، كما تتواجد 6 منافذ من نوع Thunderbolt 2 بدلاً من منافذ USB-C، إلى جانب وجود 4 منافذ USB-A ومنفذي إيثرنت ومنفذ HDMI.

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