ألمانيا تحصل من تركيا على معلومات جديدة عن إرهابيين مشتبه بهم

قالت مصادر في وزارة الداخلية الألمانية إن مسؤولين أتراكا قدموا معلومات إضافية بشأن أشخاص يعتقدون أنهم على صلة بجماعات إرهابية إلى وفد ألماني يزور تركيا.

وذكرت المصادر أن المواد أرسلت إلى المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة وجهاز المخابرات الداخلية (بي إف في) لإجراء مزيد من التحقيقات. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المواد تشمل أفرادا آخرين أو تقدم معلومات إضافية عن أنشطة إرهابية مشتبه بها.

وتأتي أنباء الملف الجديد الذي قدمته أنقرة لبرلين وسط تزايد القلق حيال تجسس تركي محتمل على الجالية التركية الكبيرة التي تعيش في ألمانيا.

وتزايدت التوترات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي قبل استفتاء تجريه تركيا يوم 16 أبريل نيسان يقترح توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. وأغضبت برلين أنقرة بإلغاء عدة تجمعات لحشد التأييد للاستفتاء بحضور وزراء أتراك على أراض ألمانية مما أثار اتهامات من تركيا بممارسات “نازية”.

والأسبوع الماضي فتحت ألمانيا تحقيقا ثانيا في التجسس التركي المشتبه به في أعقاب تقارير إعلامية عن أن المخابرات التركية منحت مسؤولين ألمانا قائمة تضم أكثر من 300 شخص يفترض أنهم من أنصار فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل في 15 يوليو تموز.

وتضمنت القائمة أرقام هواتف وصورا من بينها صور ربما التقطتها كاميرات مراقبة خفية. (REUTERS)

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