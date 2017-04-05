ألمانيا : قواعد جديدة لضمان عدم الاعتراف بزيجات من هم بعمر أقل من 18 عاماً

وافق مجلس الوزراء الألماني، على قواعد جديدة لضمان عدم الاعتراف قانونيا في البلاد بمعظم الزيجات لمن هم أقل من 18 عاما.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن وزير العدل هيكو ماس قوله إن القصر في ألمانيا يجب حمايتهم قدر الإمكان، وإنه “لا يجوز أن يكون هناك أي زواج للأطفال في ألمانيا”.

ويدعو مشروع القانون إلى اعتبار جميع الزيجات التي تشمل من هم أقل من 16 سنة باطلة ولاغية.

ووفقا للقانون المقترح لن يتم الاعتراف بالزواج الذي يشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما، ولكن المحاكم ستقرر على أساس كل حالة على حدة ما إذا كانت ستلغيها، بعد الاستماع إلى سلطات حماية الشباب.

وبعد موافقة مجلس الوزراء لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان.

يذكر أن هذه القضية إلى السطح عقب تدفق المهاجرين إلى ألمانيا في عام 2015، والهدف الرئيسي هو حماية الفتيات اللاتي تزوجن في الخارج. (SKYNEWS)

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