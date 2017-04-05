ألمانيا : وزير العدل يطالب بترسيخ حقوق الأطفال في الدستور

طالب وزير العدل الألماني، هايكو ماس، بترسيخ حقوق الأطفال في الدستور الألماني.

وبمناسبة مرور 25 عاما على دخول ميثاق حقوق الطفل للأمم المتحدة حيز التنفيذ في ألمانيا، قال ماس، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست»، الألمانية، الصادرة الثلاثاء: «ستكون هذه إشارة واضحة للمجتمع: أي طفل لديه حقوق».

وأكد ماس ضرورة مراعاة مصلحة الأطفال في أي إجراء حكومي، وقال: «الأطفال مستقبلنا، إنهم بحاجة إلى حماية. يتعين أن يكون ذلك نموذجا لتعايشنا المشترك».

وتقام في العاصمة الألمانية، مراسم للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لدخول ميثاق حقوق الطفل حيز التنفيذ في ألمانيا.

وبحسب الميثاق فإن لكل طفل الحق في الصحة والتعليم وفي أخذ رأيه بعين الاعتبار. (DPA)

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