إبراهيموفيتش : الأسود لا تقارن بالبشر

في مقابلة تلفزيونية قبل مباراة #مانشستر_يونايتد مع #إيفرتون في أولد ترافورد، تعرض السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش لسؤال عما إذا كان هو أفضل مهاجم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم؟.

وابتسم إبراهيموفيتش لمحطة بي.تي سبورت بطريقته الخاصة، وأشار إلى أنه من المضحك التفكير في وجود أي مهاجم أفضل منه وقال: “الأسود لا تقارن بالبشر”.

وبعد ذلك أثبت اللاعب وجهة نظره، واستعاد التألق الذي كان عليه قبل التعرض للإيقاف 3 مباريات، وسجل هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لينقذ يونايتد مجدداً ويقوده للتعادل 1-1.

وزأر إبراهيموفيتش عقب تسجيل الهدف من ركلة جزاء، بعدما أبقى يونايتد في المركز الـ5، وسباق دخول المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كما أن إبراهيموفيتش سجل هدفاً اعتبره كثيرون وعلى رأسهم مدربه جوزيه مورينيو رائعاً، لكنه ألغي بداعي التسلل، والمقصود أن هذا اللاعب نجح مجدداً في الظهور كأسد وسط القطط.

وهذا الهدف 27 لإبراهيموفيتش في كل المسابقات هذا الموسم، ومنها 16 هدفاً بالدوري، وهو ما يجعل من الصعب تخيل موسم مورينيو ويونايتد من دون وجود هذا المهاجم الخطير.

وألمح إبراهيموفيتش إلى أنه لا يتذكر آخر مرة احتل فيها المركز الثاني مع ناديه، لأنه مر فترة طويلة على حدوث ذلك عندما كان يلعب مع ميلانو، وهو ما يعكس أن اللاعب اعتاد على إحراز الألقاب فقط. ( reuters )

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