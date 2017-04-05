البابا يندد بالمجزرة : نشاهد الأحداث الأخيرة في سوريا بذهول

ندد البابا فرنسيس الاربعاء في الفاتيكان، “بمجزرة غير مقبولة”، في إشارة لمجزرة خان شيخون.

وقال البابا خلال لقاء الاربعاء الاسبوعي، “نشهد بذهول الاحداث الاخيرة في سوريا. أستنكر بشدة هذه المجزرة غير المقبولة التي وقعت في محافظة ادلب بالامس، حيث قتل عشرات الاشخاص العزل وبينهم عدد كبير من الاطفال”. (AFP)

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