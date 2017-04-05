البابا يندد بالمجزرة : نشاهد الأحداث الأخيرة في سوريا بذهول

ندد البابا فرنسيس الاربعاء في الفاتيكان، “بمجزرة غير مقبولة”، في إشارة لمجزرة خان شيخون.
وقال البابا خلال لقاء الاربعاء الاسبوعي، “نشهد بذهول الاحداث الاخيرة في سوريا. أستنكر بشدة هذه المجزرة غير المقبولة التي وقعت في محافظة ادلب بالامس، حيث قتل عشرات الاشخاص العزل وبينهم عدد كبير من الاطفال”. (AFP)
عكس السير
قيم الخبر
والله يكثر خيرك يا بابا أنك شاهدت المجزرة بذهول وهذا لايكفي هل لديك الشجاعه لقول من ضرب الكيماوي في سوريا هل هو بشار الكلب أم أن الناس الذين ماتوا تم خطفهم من طرطوس واللاذقيه وضربوهم بخان شيخون ولك وينا بثينه شعبان حتى تصرح