البرلمان الأوروبي يوبخ عراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب تشبيهه الاتحاد بـ ” المافيا “

تعرض نايجل فاراج، السياسي بحزب “استقلال المملكة المتحدة” للتوبيخ في البرلمان الاوروبي الاربعاء بعد أن شبه الاتحاد الاوروبي بالمافيا، قبل أن يسحب الكلمة ويحل محلها كلمة “رجال العصابات”.

وقال فاراج، خلال مناقشة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، في إشارة إلى تقارير تفيد بأن الاتحاد الاوروبي يمكن أن يطلب 60 مليار يورو (65 مليار دولار)، من بريطانيا لتسوية الاسهامات غير المسددة “لقد كشفتم أنفسكم، من خلال تلك المطالب بأنكم انتقاميون وأشرار”.

وفاراج، العضو المثير للجدل المناهض للاتحاد الاوروبي هو زعيم سابق لحزب استقلال المملكة المتحدة، كان قد قاد واحدة من الحملتين الرئيسيتين لخروج بريطانيا من الاتحاد، قبل استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد، جرى في حزيران/يونيو الماضي.

وأضاف فاراج، وسط سخرية من الاعضاء الآخرين “إنكم تتصرفون مثل المافيا. تعتقدون أننا رهينة. لسنا كذلك-إننا أحرار”.

ثم هتف أعضاء آخرون، فيما قاطع أنطونيو تاجاني، الرئيس الايطالي للبرلمان ومقره ستراسبورج، فاراج لتحذيره بأن تشبيه الاتحاد الاوروبي بالمافيا، أمر غير مقبول.

وأقر فاراج بـ”الحساسيات الوطنية”، التي تنطوي عليها الكلمة، وأحل محلها كلمة “رجال العصابات “.

وبدا أنه يفاخر بتصريحاته، مكرراً رسالته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد ذلك بوقت قصير.

وقال في تغريدة له على موقع تويتر، جنبا إلى جنب مع مقطع فيديو له وهو يتحدث في البرلمان “يتصرف الاتحاد الاوروبي مثل رجال العصابات”. (DPA)

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