” الحب ” يقتل الهنود أكثر من الهجمات الإرهابية !

أظهرت الأرقام التي تحتفظ بها الشرطة الهندية أن الناس الذين يذهبون ضحايا “الحب” أكثر ممن يتعرضون لحوادث إرهابية.

ووفقا للإحصاءات المنشورة في صحيفة “تايمز أوف إنديا” بين عامي 2001 و2015، كان السبب الرسمي لموت 38.585 شخصا في جرائم قتل هو “الحب”، فيما كان الإرهاب سببا في وفاة 20 ألف شخص من المدنيين وقوات الأمن وفقاً لقناة روسيا اليوم ، وعلاوة على ذلك، تربط الحكومة “الحب” بحالات انتحار لـ79189 شخصا.

كما تشير الإحصاءات إلى أن 260 ألف حالة اختطاف ذُكر فيها الزواج دافعا لاختطاف النساء.

وقال أوما تشاكرافارتي، وهو أستاذ متقاعد إنه “لفهم هذا العنف الذي يمارس في قمع اختيار الشخص حين يتعلق الأمر بالزواج، علينا أن نفهم المجتمع الأبوي والنظام الطبقي”.

وتوضح هذه الأرقام، أنه في كل يوم يحدث في المتوسط 7 حالات قتل، و14 حالة انتحار، و47 حالة اختطاف (معظمها بسبب فرار عاشقين معا دون موافقة أهليهما).

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