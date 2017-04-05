الحريري : لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري

اتهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء، المجتمع الدولي بأنه لا يمتلك الشجاعة لمحاسبة نظام بشار الأسد على الجرائم المتهم بارتكابها.
وقال الحريري خلال مشاركته في مؤتمر في بروكسل :”الجميع يأتون إلى بروكسل لتلاوة كلمات، وقد قال النظام السوري كلمته … ولسوء الحظ، لا أحد لديه الشجاعة للقيام بأي شيء ضد هذا النظام”. (AFP)
عكس السير
قيم الخبر
قول الرئيس سعد الحريري عن عدم وجود الشجاعة عند أحد ليحاسب عصابة “و لا أقول نظام” بشار ينطبق على كل دولة أو هيئة أو جمعية تخاف من أمريكا لأن سند بشار الدولي هو أمريكا في الدرجة الأولى . يدرك سياسيو أوروبا أن بشار و من قبله حافظ و كل فصيلتهما عبارة عن أدوات أمريكية . حين كنت في أوروبا لسنوات طويلة ، كانت الصحافة الأوروبية المرموقة تقوم بالتحليلات السياسية بلغتها الأصلية على أساس أن سوريا تابعة لأمريكا.
الأوروبيون المثقفون المطلعون لا تغرهم الأقوال و إنما يحكمون على الأفعال و لقد رأوا في سوريا منذ عام 1970 أن من قام بما يسمى الحركة التصحيحية سار في تدمير سوريا ثم من جاء من بعده سار بشكل أبشع في إكمال عملية التدمير و أعاد غالبية البلد إلى العصر الحجري. لا يمكن للعاقل السوي الرشيد أن يقبل أن قادة العصابة الحاكمة وطنيون يحبون سوريا . على العكس تماماً … إنهم أدوات رخيصة لأعدى أعداء الأمة فلقد حققوا للأعداء ما لم يحلموا به في حياتهم مطلقاً ، و أصبحت الطريق ممهدة لكي تضيع سوريا ما لم يتدارك المخلصون ذلك و يتحركون لكي يضربوا العصابة ضربات ماحقة ساحقة و بفدائية بطولية يسطرها التاريخ بحروف من نور .