الحريري : لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري

اتهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء، المجتمع الدولي بأنه لا يمتلك الشجاعة لمحاسبة نظام بشار الأسد على الجرائم المتهم بارتكابها.

وقال الحريري خلال مشاركته في مؤتمر في بروكسل :”الجميع يأتون إلى بروكسل لتلاوة كلمات، وقد قال النظام السوري كلمته … ولسوء الحظ، لا أحد لديه الشجاعة للقيام بأي شيء ضد هذا النظام”. (AFP)

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