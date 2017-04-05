السعودية : لص يحاول سرقة سيارة .. و شرطة الرياض تقبض عليه ( فيديو )

حاول لص سرقة سيارة “جيب شاص” في وضح النهار بمعارض النسيم بـ #الرياض، لكن محاولته باءت بالفشل ليمسكه بعدها العاملون في المعرض، وذلك بعد أن دمر السيارات الموجودة في الشارع، وطعن سودانياً.

ووفقاً لمقطعي فيديو جرى تداولهما بشكل كبير اليوم، بدأت القصة حينما دخل السارق إلى أحد معارض النسيم، وطلب شراء سيارة جيب شاص، ومعاينتها قبل شرائها، وهو ما وافق عليه القائمون في المعرض، ولم يعلموا أنه لص.

وبعد أن ركب السارق السيارة، وبجواره سوداني يعمل في المعرض، أشهر في وجهه سكيناً وطلب منه النزول من السيارة وفق ما ذكرت قناة العربية ، إلا أن السوداني رفض ذلك، ليطعنه بعدها بثوان قليلة، ويلقيه من باب السيارة أثناء سيرها بسرعة عالية.

بعدها شعر اللص بأنه نجح في سرقة السيارة كعادة أفلام هوليوود، لكنه لم يتوقع أن ينتهي به الحال بين يدي العاملين في السوق بعد أن التحمت سيارته بسيارة أخرى وصدم عدة سيارات معها، وبات في موقف لا يُحسد عليه.

فيما أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء امس تلقت غرفة عملية دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغاً عن تعرض وافد “سوداني الجنسية، في العقد الثالث من العمر” للطعن أثناء تواجده بمقر عمله بأحد معارض السيارات في حي النسيم شرق العاصمة الرياض من قبل شخص في العقد الرابع من العمر بعد أن غافله و حاول سرقة مركبة نقل معروضه للبيع موهماً إياه برغبته في تفقدها من الداخل و تجربة محركها.

وعندما حاول إيقافه من قبل الوافد عمد إلى طعنه وفرّ هارباً ما نتج عنه ارتطامه بسبع مركبات تقف في الجوار، ثمّ تمت السيطرة عليه من قبل مرتادي المعارض ما تسبب بإصابة الوافد المشار إليه نتيجة استخدامه لسلاح أبيض، وجرى التحفظ على الجاني من قبل فرقة دوريات الأمن المتواجدة في الموقع و تسليمه مركز الشرطة المختص.

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