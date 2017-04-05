القبض على أخطر تاجر ” مخدرات ” في السودان

أعلنت السلطات السودانية، القبض على أخطر وأكبر تاجر #مخدرات في #السودان الملقب بـ “القبر”، وذلك بعد مطاردة عنيفة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ونقلت صحيفة المهجر السياسي عن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء المكي محمد المكي، إن أن “(القبر) يعد من أكبر وأخطر تجار المخدرات في السودان، وكان قد أفلت من القبض عليه عدة مرات”.

ووصف المكي توقيف “القبر” بأنه صيد ثمين وضربة قاضية لتجارة المخدرات في البلاد، مشيرا إلى أن “(القبر) كان يقود مجموعة تحمل (6) جوالات من البانغو في طريقها من ولاية غرب كردفان إلى ولاية الخرطوم”.

من جهة أخرى، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية القضارف من ضبط (46) جوال (قات) إثيوبي يزن (9) آلاف و(200) كيلو في أحد أحياء القضارف.

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