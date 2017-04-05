الكشف عن عدد السوريين الذين يحق لهم لم شمل أسرهم في ألمانيا

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، الأربعاء، إن 431500 ألف سوري تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا في عامي 2015 و 2016.

وبينت الصحيفة أن نحو 268 ألف لاجئ منهم لديهم الحق حاليا في لم شمل أسرهم.

وذكرت الصحيفة أن هذا العدد مدون في مذكرة داخلية للحكومة الألمانية، مضيفة أن المذكرة تتعلق بتقييم تبعات تدفق اللاجئين.

وجاء في تقرير الصحيفة أن تعليق لم شمل الأسر لمدة عامين لا مجال لتطبيقه على عدد اللاجئين المذكور وفقا لقانون الإقامة الألماني، ما يعني أنه يجوز لهؤلاء اللاجئين جلب أسرهم إلى ألمانيا. (DW)

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