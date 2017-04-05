اليمن : مقتل مغنية بهجوم مسلح على حفل زفاف

أفادت تقارير اعلامية من محافظة #لحج جنوب #اليمن، أن مسلحاً اقتحم حفل زفاف واغتال فنانة شعبية كانت تحيي الحفل في مديرية تبن بمحافظة لحج، جنوب البلاد، مساء السبت.

وأشارت الى أن مسلحاً متشدداً يعتقد انتماؤه لتنظيم “القاعدة”، اقتحم الحفل وأطلق وابلاً من الرصاص من بندقية كلاشنيكوف على المكان الذي تجلس فيه الفنانة رنا السلامي بحسب ما نقلت صحيفة الأنباء ، ما تسبب في مقتلها و اصابة الكثير من الموجودين.

وأكدت التقارير أن المسلح قدم على متن سيارة إلى أمام المكان المعد للحفل، وترجل منها وقام بإطلاق النيران باتجاه الفنانة السلامي، التي كانت تحيي الحفل.

وأكدت التقارير الاعلامية أن الفنانة الشعبية تعرضت لتهديدات سابقة بالتصفية من قبل متطرفين.

عكس السير