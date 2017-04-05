باحثون : ” العناكب ” يمكنها أكل جميع البشر على وجه الأرض

تعيش #العناكب من حولنا بأعداد كبيرة، وتُعرف بأنها تتغذى على #الحشرات ويمكن لبعضها التهام الزواحف مثل الثعابين الصغيرة، وبعض أنواع الثدييات أحيانا ، ودعت شراهة العناكب عالمي أحياء أوروبيين، إلى التساؤل حول كمية الطعام الذي تستهلكه هذه المخلوقات على سطح الأرض في كل عام.

ونشر كل من، مارتن نيفيلر، وكلاوس بيرخوفر، تقديراتهما حول كمية الطعام الذي تستهلكه العناكب في مجلة العلوم والطبيعة في وقت سابق من شهر مارس، حيث كانت الكمية التي توصلوا إليها صادمة، إذ تستهلك العناكب حول العالم سنويا ما بين 400 و800 مليون طن من الفرائس، وهذا يعني أنها تأكل ما يفوق استهلاك 7 مليارات نسمة، والذين يستهلكون حوالي 400 مليون طن من اللحوم والأسماك كل عام.

ويقدر مجموع كتلة البشر البالغين على وجه الأرض بـ 287 مليون طن، وحتى عند إضافة 70 مليون طن، وزن كل أطفال العالم، ستبقى هذه الكمية أقل من الطعام الذي تحتاجه العناكب كل سنة وفقاً لقناة روسيا اليوم ، وبعبارة أخرى مثيرة للقلق، فإن العناكب ستبقى جائعة حتو لو أكلت كل البشر.

وللوصول إلى هذه النتائج اعتمد، نيفيلر وبيرخوفر، على البحوث حول كيفية عيش العديد من العناكب، وكميات طعامها بحسب أحجامها وأنواعها المختلفة في سنة محددة.

وقد أظهرت النتائج بعض الوقائع المثيرة للاهتمام، حيث قدرت إحدى الدراسات أن متوسط​الكثافة العنكبوتية العالمية يبلغ نحو 131 عنكبوتا لكل متر مربع، فيما لوحظ أن عدد العناكب يقل في بعض المناطق مثل الصحاري، أما في الأماكن التي تتوفر فيها ظروف ملائمة لعيش العناكب؛ فإن أعدادها تزيد عن الألف لكل متر مربع.

وبالاعتماد على المعلومات المتوفرة، توصل الباحثان إلى أن العناكب الموجودة في العالم حاليا تزن 25 مليون طن، وتستهلك ما بين 400 و800 مليون طن من اللحوم سنويا، وتمثل الحشرات جزءا كبيرا من هذا الطعام.

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