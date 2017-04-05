بريطانيا : كل الأدلة تشير إلى تورط نظام الأسد في قصف خان شيخون بالكيماوي

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاربعاء أن كل الأدلة تشير إلى تورط نظام بشار الأسد في “القصف بغازات سامة” الذي اوقع 72 قتيلا الثلاثاء في خان شيخون.

وصرح جونسون عند وصوله للمشاركة في مؤتمر دولي حول مستقبل سوريا في بروكسل “كل الأدلة التي اطلعت عليها توحي بأن ذلك كان نظام الاسد… يستخدم أسلحة غير مشروعة ضد شعبه”.

وأضاف الوزير البريطاني “انه تأكيد على انه نظام همجي يجعل من المستحيل بنظرنا تصور أن يكون له أي سلطة في سوريا بعد انتهاء النزاع″.(AFP)

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