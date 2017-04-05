بريطاني يبلغ الشرطة قبل كل علاقة عاطفية جديدة !

أصبح كيلي غودفري أول بريطاني يجبر على إبلاغ الشرطة في حاله دخول أي علاقة عاطفية جديدة، حتى تستطيع إبلاغ الشريك المستقبلي بماضيه العنيف.

ووفق ما أوردت صحيفة “تلغراف” البريطانية ، فإن غودفري اعتدى بصورة مروعة على صديقته، الأمر الذي دفع المحكمة لإلزامه بإبلاغ الشرطة بأي علاقة جديدة.

وسيبقى غودفري ( 30 عاما) خاضعا لهذا الأمر لمدة 7 سنوات، وسيكون مجبرا على ذلك في حال دخوله في أي علاقة تتجاوز 14 يوما.

وأشارت إلى أن البريطاني ضرب رأس صديقته في الأرض وحاول حقنها، مما تسبب لها بأضرار جسدية بالغة بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ولم يتوقف عند ذلك، إذ واصل تخويف ضحيته أثناء المحاكمة، وبعد الإفراج عنه بكفالة اعتدى على امرأة أخرى أقام علاقة معها.

وحكم على غودفري بالسجن 3 سنوات بسب اعتداء الإجرامي وترهيب الشهود وعرقلة سير العدالة، واعترف بالتهم الموجهة إليه.

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