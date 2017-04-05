ترامب : الهجوم الكيماوي تجاوز الخطوط الحمراء .. و نظرتي لبشار الأسد تغيرت

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مقاربته ونظرته تجاه بشار الأسد، تغيرت كثيرا بعد هجوم خان شيخون الكيماوي

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عندما سئل عن رد فعله تجاه الهجوم الكيماوي:” مقاربتي ونظرتي للرئيس الأسد تغيرت كثيرا”.

وقال إن الهجوم الكيماوي في سوريا “تجاوز خطوطا حمراء كثيرة بالنسبة لي”، واصفا إياه بالهجوم المروع وغير المحتمل.

وتوعد ترامب بالتحرك ردا على هذا الهجوم، لكنه تحفظ على ذكر الإجراءات التي سيتخذها.

وقال الرئيس الأميركي:” لا أريد ان أكشف طريقة تفكيري وتوجهاتي العسكري بشان سوريا”.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق إن هناك احتمالا لتغيير السياسة الأميركية في سوريا.

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