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ترامب : الهجوم الكيماوي تجاوز الخطوط الحمراء .. و نظرتي لبشار الأسد تغيرت

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, سياسة 5 تعليقات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مقاربته ونظرته تجاه بشار الأسد، تغيرت كثيرا بعد هجوم خان شيخون الكيماوي

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عندما سئل عن رد فعله تجاه الهجوم الكيماوي:” مقاربتي ونظرتي للرئيس الأسد تغيرت كثيرا”.

وقال إن الهجوم الكيماوي في سوريا “تجاوز خطوطا حمراء كثيرة بالنسبة لي”، واصفا إياه بالهجوم المروع وغير المحتمل.

وتوعد ترامب بالتحرك ردا على هذا الهجوم، لكنه تحفظ على ذكر الإجراءات التي سيتخذها.

وقال الرئيس الأميركي:” لا أريد ان أكشف طريقة تفكيري وتوجهاتي العسكري بشان سوريا”.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق إن هناك احتمالا لتغيير السياسة الأميركية في سوريا.

عكس السير

5 تعليقات

  1. سنيل
    أبريل 5, 2017 , 9:47 م في 9:47 م

    من القلق للتنديد تحول كبير بالسياسه الامريكيه….يالله كمان 200 سنه بيتدخلو انشا الله

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  2. سنيل
    أبريل 5, 2017 , 9:47 م في 9:47 م

    بشار ما رح ينام الليل من قهرو يا حرام

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  3. محمود
    أبريل 5, 2017 , 9:52 م في 9:52 م

    حبر على ورق
    لعي فاضي
    علاك مصدي

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  4. بركة حسين ابو عمامه
    أبريل 5, 2017 , 9:56 م في 9:56 م

    مستر بريزدنت ترامب : نحنا دافنبنو سوى . يعني قصدك تقلدني بقصة الخطوط الحمرا و بعدين يا دار ما فاتك حدا . و هاي نظرتك لبشار إنها تغيرت معنتاها إنو زاد إعجابك فيه، مو هيك ؟ . إوعى تفكر بتغيير بشار خادمنا المطيع . باي باي ، و يوم سعيد.

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  5. ريم
    أبريل 5, 2017 , 10:17 م في 10:17 م

    هنن اللي قالوله اضرب كيماوي

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