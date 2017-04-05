تركيا تطلب مشاركة منظمات دولية بتشريح جثة أحد ضحايا الكيماوي في خان شيخون

طلب نائب رئيس الوزراء ويسي قايناق اليوم الاربعاء، من منظمتي الصحة العالمية والعفو الدولية، المشاركة في تشريح جثة شخص توفي في مستشفيات ولاية هطاي، نتيجة تأثره بالهجوم الكيميائي في خان شيخون.

وقال قايناق إنّ عدد الوفيات ممّن دخلوا المستشفيات التركية منذ يوم أمس، ارتفع إلى 3 حالات، وأنّ معالجة المصابين الآخرين تجري بدقة متناهية، نظراً إلى خطورة الغاز المستخدم في الهجوم.

وندد قايناق بشدة بالقصف الكيميائي الذي طال المدنيين وأودى بحياة العشرات منهم، قائلاً في هذا الخصوص: “إنّ هذا الهجوم مُنافٍ تماماً للقيم الأخلاقية والانسانية، وللأسف فإنّ المجتمع الدولي يتجاهل ممارسات هذا النظام بحق الأبرياء في سوريا”. (ANADOLU)

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