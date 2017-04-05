تشلسي يرفع راتب هازارد إلى 300 ألف جنيه لثنيه عن الانتقال لريال مدريد

كشفت صحيفة “ذا صن ” البريطانية أن إدارة نادي #تشيلسي الإنكليزي ستباشر مفاوضاتها مع مايسترو وسط الفريق البلجيكي #إدين_هازارد من أجل تمديد عقده و رفع راتبه الأسبوعي من اجل إقناعه بالاستمرار مع “البلوز” و قطع الطريق أمام ريال مدريد لانتدابه خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي تشيلسي قد ترفع الراتب الأسبوعي للاعب البلجيكي إلى 300 ألف جنيه إسترليني ، مع تمديد عقد إقامته في قلعة “الستامفورد بريدج” لموسمين إضافيين لينقضي بذلك عقده الجديد في شهر يونيو من عام 2022 ، بدلا من الراتب الأسبوعي الذي يتقاضاه حالياً والبالغ 200 ألف باوند إسترليني ، منذ تمديد عقده مع النادي الموسم المنصرم و الممتد لغاية يونيو من عام 2020.

وفي حال رفع مسؤولي النادي اللندني راتب هازارد لهذا السقف ، فان ذلك سيجعل منه احد أعلى الرواتب الأسبوعية بين لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز ، والذي من شأنه أن يثنيه عن فكرة تغيير الأجواء ، خاصة انه يمر بأوج عطائه مع المدرب الإيطالي انطونيو كونتي الذي نجح في إعادة تفعيل مستواه الفني المتميز بعد مرحلة الفراغ التي مر بها خلال موسم (2015-2016).

وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد عبر عن رغبة جامحة في جلب هازارد إلى قلعة “السانتياغو بيرنابيو” بعدما اقترح عرضا يقدر بـ 100 مليون باوند ، يجعل منه اللاعب الأغلى في تاريخ الانتقالات وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، و هو العرض الذي دفع بمسؤولي “البلوز” إلى تكثيف تحركاتهم للحفاظ على احد أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة كونتي.

وبحسب الصحيفة فان هازارد لا يعارض فكرة الاستمرار مع ” الأزرق اللندني” لمواسم أخرى في حال حصل على لقب أعلى راتب بين لاعبي “البريميرليغ ” ، والذي لايزال بحوزة الفرنسي بول بوغبا لاعب ارتكاز نادي مانشستر يونايتد و البالغ قدره 290 ألف جنيه إسترليني ، لذلك سيعرض عليه نادي تشيلسي راتباً قدره 300 ألف جنيه.

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