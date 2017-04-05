” ثورة إحلال ” غوارديولا في مانشستر سيتي تفرض عليه تسريح 17 لاعباً !

أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن المدرب الإسباني #بيب_غوارديولا المدير الفني لنادي #مانشستر_سيتي الإنكليزي يخطط للقيام بثورة إحلال على مستوى العناصر الفنية للفريق عبر تسريح عدد من الأسماء لإفساح المجال أمام انتدابات أخرى، وذلك خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وتكشف قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن “السيتي” خلال الصيف القادم، أن غوارديولا يريد التخلص نهائياً من تركة المدربين الإيطالي روبيرتو مانشيني والتشيلي مانويل بيلغريني من أجل العمل مع الأسماء التي قام هو بجلبها دون غيرها.

وبحسب الصحيفة، فإن قائمة اللاعبين المرشحين ليكونوا ضحايا الفيلسوف الإسباني، تشمل 17 لاعباً، حيث صنفهم التقرير إلى ثلاث فئات، بناء على دراسة وضعية كل لاعب بحسب الفئة التي ينتمي إليها.

الفئة الأولى :

تحتوي على 6 لاعبين عقودهم تنقضي بنهاية الموسم الجاري وأعمارهم تجاوزت الـ 30 عاماً، وأصبح تواجدهم في التشكيلة الأساسية للفريق قليلاً وفي حدود ضيقة، إذ اقتصرت مشاركتهم في ظروف معينة بعدما استعصى على غوارديولا إيجاد البديل لهم، حيث بات التجديد لأي واحد منهم أمرًا شبه مستحيل، إلا في حالات نادرة قد تجبر الإدارة والمدرب على الرضوخ والتمديد لأحدهم لموسم واحد لا أكثر.

و تشمل هذه الفئة كل من لاعبي الوسط العاجي يايا توريه والإسباني خيسوس نافاس، والمدافع الأرجنتيني بابلو زاباليتا والمدافعين الفرنسيين باكاري سانيا وغايل كليشي و الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

الفئة الثانية :

وتضم 7 عناصر، بعضهم عقودهم مستمرة مع النادي حتى شهر يونيو من عام 2018 والبعض الآخر تمت إعارته لفرق أخرى على ان تنقضي إعارته بنهاية الموسم الرياضي الحالي، مما يعني أن النادي مطالب بالبت في مستقبلهم في أقرب وقت ممكن، حيث من المرجح ان يتم بيع عقودهم أو في أحسن الأحوال تمديد فترة إعارتهم، في حال كانت عودتهم غير مرغوب فيها من قبل غوارديولا.

وتضم هذه الفئة كلاً من الحارس الإنكليزي جو هارت المُعار لنادي تورينو الإيطالي ، ولاعب الوسط الفرنسي سمير ناصري المُعار لنادي إشبيلية، والمدافع الفرنسي إلياكيم مانغالا، والمهاجم العاجي ويلفريد بوني المُعارين لنادي ستوك سيتي، بالإضافة إلى لاعب الوسط البرازيلي فرناندو ولاعب الإرتكاز الإنكليزي فابيان ديلف والمدافع البلجيكي جايسون دينايير المُعار لسندرلاند.

الفئة الثالثة:

وتشمل 4 لاعبين، لا يزال الفريق بحاجة الى جهودهم، بعدما اعتمد غوارديولا عليهم بشكل شبه منتظم خلال الموسم الحالي، حيث خاضوا غالبية مباريات الفريق إلا أن أوضاعهم تبقى مرهونة بالانتدابات الصيفية التي سيقوم بها غوارديولا، وإمكانية بيعهم والاستفادة من عائداتهم المالية في إتمام وإبرام الصفقات الجديدة قد تكون مجدية لتحقيق التوازن المالي وتفادي المساس بقواعد اللعب المالي النظيف .

ويأتي على رأس هذه الفئة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو اغويرو، هداف الفريق، الذي ساءت علاقته مع غوارديولا، وأخرجه من حساباته التكتيكية في منتصف الموسم الجاري، ومعه المهاجم النيجيري كيليتشي إيهيناتشو ، والمهاجم الإسباني نوليتو، الذي كان صفقة فاشلة للفريق، بعدما راهن عليه مسؤولو النادي كثيراً وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، بالإضافة إلى قائد الفريق ومدافعه البلجيكي فينسنت كومباني الذي قضى فترة طويلة بعيداً عن أجوء الملاعب بسبب الإصابات، حيث سيكون قرار تسريحه أو الاحتفاظ به مرهونًا بإيجاد الخليفة الأنسب له سواء كقلب دفاع أو كقائد.

هذا وسجل “السيتزن” نتائج غير مرضية خلال منافسات الموسم الجاري، بعدما خرج من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما خرج تقريباً من دائرة المنافسة على لقب الدوري الممتاز، مما فرض على غوارديولا رسم خريطة طريق جديدة للموسم المقبل تساعده على تحقيق آماله وآمال جماهير النادي في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا الهدف الأول للنادي في مشروعه الرياضي .

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