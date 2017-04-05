جنوب أفريقيا : جمع غاضب يجبر لص على حفر قبره ثم يدفنه حياً ! ( فيديو )

قامت مجموعة غاضبة من البشر في #جنوب_إفريقيا بإجبار سارق على حفر قبره بنفسه، ودفنوه إلى منتصف جسده، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح باستخدام أدوات حادة، وذلك إثر اتهامه بسلسلة من السرقات.

وجاء ذلك بعد أن تم القبض على المشتبه به، عقب سرقة منزلية في بلدة دوارسلوب في منطقة بوشبوكريدج بمقاطعة مبومالانجا شرق جنوب إفريقيا، وفقاً لما ذكرت تقارير محلية.

وبينما كانوا يتجمعون حوله وهم يشتعلون غضباً، قام السكان بإجباره على استخدام جاروف لحفر قبره بيده، ومن ثم أمروه بأن يدخل الحفرة وأهالوا عليه التراب إلى خصره.

وأظهر فيديو صادم تم تصويره من قبل رجل يدعى توميلو ديباكوان، كيف أن اللص يخرج رأسه وكتفيه فقط من الحفرة، وهو يتوسل الغفران من مهاجميه، بأن ينجو من الموت وينقذ حياته.

كما يمكن رؤية بعض الناس وهم يحطمون الجاروف فوق رأسه وفق ما اوردت قناة العربية ، في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام محلية أن بعضهم كان يريد أن يشعل النار فيه.

وظل الرجل لأكثر من ساعة على هذا الوضع، قبل أن يتم تحريره وإخراجه من الحفرة، وفق رواية صحيفة “ميل أونلاين” البريطانية ، كما يتلقى العلاج في المستشفى بعد العديد من الإصابات المبرحة التي يعاني منها.

وقال المتحدث باسم شرطة مبومالانجا، الرقيب جيرالد سيديبي، لوسائل الإعلام المحلية، إن الرجل رفض تقديم تظلم أو شكوى اعتداء عليه.

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