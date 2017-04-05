راوتر ” غوغل ” يتيح لأولياء الأمور التحكم في وصول الإنترنت إلى أطفالهم

بعد إصدارها تطبيقا يساعد الآباء على التحكم في استخدام أطفالهم للإنترنت، أطلقت #غوغل راوترا لاسلكيا يحمل اسم “غوغل واي فاي” يُمكّن الوالدين من برمجته ليعمل في أوقات محددة.

ويمكن للآباء الآن باستخدام “غوغل واي فاي”، تحديد أوقات عمل الإنترنت والتحكم في إشارات وصوله لأجهزة الأطفال في أوقات معينة، مثل وقت النوم أو خلال الأوقات المخصصة للعائلة.

كما يمكن للآباء أيضا تحديد الأيام التي سيتم فيها توقيف الإنترنت عن العمل، وبهذه الطريقة لن تضطر إلى إدخال المعلومات بشكل يومي.

يذكر أن طريقة إيقاف عمل الإنترنت “Scheduled Pause”، هو من بنات أفكار مدير الإنتاج بغوغل، إديث تشاو، حيث استلهمت هذه الفكرة أثناء البحث عن أدوات جديدة للعائلات.

وأوضحت تشاو أنه من خلال تجربتها الخاصة وعبر التحدث مع الآباء الآخرين في غوغل وبعض الأصدقاء، وجدت أن الجميع يواجهون التحدي ذاته بشأن التحكم في جهاز الراوتر من أجل تحديد أوقات معينة لاستخدام أطفالهم للشبكة العنكبوتية.

وتأتي فكرة الراوتر بعد أقل من شهر من إطلاق الشركة لتطبيق “غوغل فاميلي” الذي يعد صديقا للأهل، حيث يسمح لهم بالتحكم في استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية من هواتف وحواسيب لوحية وغيرها بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، كما يوفر لهم تقارير أسبوعية وشهرية تتعلق بالأوقات التي يستغرقها أطفالهم في استخدام الأجهزة الذكية، فضلا عن قدرة التطبيق على إتاحة إمكانية قفل الجهاز الذكي عن بعد والتحقق من موقعه لتحديد مكان تواجد الطفل.

ويحمل جهاز “غوغل واي فاي” تصميما بسيطا من دون هوائيات، فضلا عن أنه يتوفر بتكلفة منخفضة حيث يبلغ سعر شراء مجموعة تتكون من 3 أجهزة 299 دولارا فقط.

ويمكن للمستخدم إعداد الراوتر من خلال تطبيق مرفق للهواتف الذكية، ويمكن للآباء التحكم في إتصال أطفالهم بالإنترنت مباشرة من خلال التطبيق.

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