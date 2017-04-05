ريال سيدفع البند الجزائي لضم ثيو هرنانديز من جاره أتلتيكو

ذكرت صحيفة ماركا المقربة من #ريال_مدريد ان متصدر #الدوري_الاسباني لكرة القدم مستعد لدفع البند الجزائي من اجل ضم الفرنسي ثيو هرنانديز المدافع الايسر في صفوف اتلتيكو والمعار الى ديبورتيفو الافيس.

واثار المدافع الايسر هرنانديز (19 عاما)، لاعب منتخب شباب فرنسا، اعجاب المسؤولين في النادي الملكي طوال موسم الاعارة وبشكل خاص في المباراة التي فاز فيها ريال على الافيس 3-صفر الاحد الماضي.

وكتبت ماركا في تقرير حصري “توصل ريال مدريد الى اتفاق مع ثيو هرنانديز بخصوص دفع قيمة البند الجزائي في عقده مع اتلتيكو البالغة 24 مليون يورو (25,6 مليون دولار) من اجل ضمه الصيف المقبل ولمدة ست سنوات”.

لكن اتلتيكو مدريد لن يتنازل بسهولة عن لاعبه خصوصا انه محظور عليه ضم لاعبين جدد الصيف المقبل مع انه استأنف القرار امام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وستكسر الصفقة ان تمت الاتفاق الودي بين قطبي العاصمة الاسبانية والقاضي بعدم سعي اي منهما للحصول على توقيع اي لاعب من الاخر، وذلك منذ وصول فلورنتينو بيريز الى رئاسة النادي الملكي لاول مرة في العام 2000.

وكان الدولي الارجنتيني السابق سانتياغو سولاري آخر لاعب يعبر بين الناديين قبل 17 عاما.

واذا تمت صفقة الآنتقال، سيتواجه الشقيقان هرنانديز: ثيو ولوكاس (21 عاما) الذي اصبح مدافعا اساسيا في صفوف اتلتيكو، لسنوات طويلة في دربي العاصمة.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في الدربي السبت المقبل في المرحلة الحادية والثلاثين على ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بريال مدريد. ( AFP )

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