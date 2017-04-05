” غوغل ” يطلق ” يوتيوب غو ” لمواجهة بطء الإنترنت

أطلق عملاق محركات البحث “#غوغل” النسخة التجريبية من تطبيق” #يوتيوب_غو”، لمواجهة بطء سرعة خدمات الإنترنت التي يعاني منها كثير من المستخدمين.

وحسب ما أورد موقع “مشابل” الأميركي التقني، فإن التطبيق الجديد سيباشر العمل في الهند على أن يتم توزيعه لاحقا في النسخة الثابتة على مناطق أخرى في العالم.

وأصبح التطبيق متاحا على متجر غوغل الخاص بالتطبيقات” غوغل بلاي” بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وتعد سرعة الإنترنت في الهند الأكثر بطئا في قارة آسيا كلها.

ويمنح التطبيق المستخدمين سلسلة خيارات تتيح لهم التحكم في كيفية استهلاك الفيديوهات، كما يساعد المستخدمين على حفظ الفيديوهات لمشاهدتها على الجهاز دون الحاجة إلى الإنترنت.

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