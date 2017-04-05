فينغر لا يزال يؤمن بإمكانية حجز مقعد في دوري الأبطال الموسم المقبل

اعتبر مدرب ارسنال سادس الدوري الانكليزي لكرة القدم الفرنسي #ارسين_فينغر انه لا يزال بامكان فريقه انهاء الموسم بين الاربعة الاوائل.

وقال فينغر الذي يتخلف فريقه بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع المؤهل الى الدور الفاصل للمسابقة القارية العريقة: “أعتقد أنه بإمكاننا انهاء الموسم في أعلى مرتبة ممكنة. انه تحد جيد (انهاء الموسم بين الاربعة الاوائل)، ولكنني أعتقد أن ذلك ممكن تماما”.

وأضاف “نجحت في رفع هذا التحدي طيلة 20 عاما وكان ذلك يبدو سهلا (…) وفجأة أصبح ذلك مهما، وانا سعيد بمشاهدة الجماهير وهي تدرك بأن ذلك ليسا سهلا على الاطلاق”.

وأنهى ارسنال الموسم بين الاربعة الاوائل منذ استلام فينغر لادارته الفنية ، ورفض فينغر الذي يشرف على تدريب المدفعجية منذ اكثر من عقدين من الزمن وقاده الى 3 القاب في الدوري الممتاز (اخرها عام 2004)، مرة اخرى الحديث عن مستقبله.

وبحسب مصادر مقربة من الملف، فان ادارة النادي مستعدة لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وذلك في حال اجرى بعض التعديلات في جهازه الفني.

وتعرض فينغر لانتقادات واسعة ومطالبات من جماهير النادي بالرحيل، لاسيما وان ارسنال يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز، وأقصي بشكل مذل من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني (2-10 بمجموع الذهاب والاياب). ( AFP )

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