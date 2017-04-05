قوات أمريكية إلى جانب ” قسد ” تطبق الحصار على مدينة الطبقة بالقرب من الرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، بأن “قوات سوريا الديمقراطية” (وحدات الحماية الكردية) وقوات أمريكية خاصة أطبقت الحصار على مدينة الطبقة غرب محافظة الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وذكر المرصد في بيان أن معارك عنيفة تتواصل بين تنظيم “الدولة” من جانب، و”قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة بالقوات الخاصة الأمريكية وطائرات التحالف الدولي من جانب آخر، على محاور في الريف الشرقي للطبقة بريف الرقة الغربي.

وأفاد بأن “قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحقيق تقدم مهم ومحاصرة قرية الصفصافة بعد التقدم إليها من محور مطار الطبقة العسكري، وبهذه المحاصرة، تكون قوات سوريا الديمقراطية قد حاصرت مدينة الطبقة بشكل كامل”.

تأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوعين من قيام القوات الأمريكية بعملية إنزال جوي في المنطقة. (DPA)

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