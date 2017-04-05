قيادي في الجيش الحر ينفي المزاعم الروسية : لا نملك مستودعات و لا قدرة لدينا على صناعة مواد كيماوية

رفض قيادي في المعارضة السورية بياناً أصدرته روسيا الأربعاء، قالت فيه إن الغاز السام الذي قتل العشرات في خان شيخون تسرب من مستودع للأسلحة الكيماوية تملكه المعارضة بعد أن أصابته ضربات جوية نفذتها طائرات بشار الأسد

وقال حسن حاج علي القيادي في جيش إدلب الحر لوكالة رويترز إن “المدنيين الموجودين كلهم يعرفون أن المنطقة لا يوجد فيها مقرات عسكرية ولا أماكن تصنيع″ تابعة للمعارضة.

وقال من شمال غرب سوريا “الكل شاهد الطيارة وهي تقصف بالغاز ونوع الطيارة.”

وأضاف “المعارضة بمختلف فصائلها غير قادرة على صناعة هذه المواد.”

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