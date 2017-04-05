كابيلو : برشلونة لا يعرف كيف يدافع .. و ميسي ” بافاروتي ” كرة القدم

تطرق المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، للحديث عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين #برشلونة الإسباني و #يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي مسابقة #دوري_أبطال_أوروبا، مشيرا إلى الفريق الكاتالوني لا يعرف كيف يدافع.

وقال كابيلو في تصريحات نشرتها صحيفة “أس” الإسبانية: “برشلونة لا يعرف كيف يدافع، على عكس يوفنتوس الذي يملك منظومة دفاعية مميزة جدا في السنوات الأخيرة، ويمكنه تسجيل بعض الأهداف لكن يجب الحذر وعدم الاسترخاء”.

وأضاف “مع برشلونة لا يمكنك أن تسترخي على الإطلاق حتى الدقيقة 95، ففي ثلاث أو أربع دقائق برشلونة قد يغير نتيجة المباراة”.

وتابع المدرب الإيطالي وفق ما اوردت صحيفة إيلاف “يوفنتوس لم يعجبني كثيرا في مباراته أمام نابولي في الدوري، وكان ضعيفًا، كان لديه الكثير من الصعوبة في لعب الكرة، ونابولي رفع من حدة الضغط، إذا قام برشلونة بذلك سوف يخلق الكثير من المشاكل ليوفنتوس”.

من جانب آخر تطرق المدرب الإيطالي للحديث عن انخفاض مستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، وقال: “هذه مجرد نِكات، بالطبع لا، ميسي هو بافاروتي كرة القدم”، في إشارة منه إلى المغني الراحل لوتشيانو بافاروتي أشهر مغني أوبرا في العالم.

وأضاف متحدثا عن ميسي “إنه اللاعب الذي يعطينا الكثير من الترفيه، ربما يخترع بعض الأشياء في اللحظات الأخيرة، نحن لا زلنا نستمتع بميسي”.

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