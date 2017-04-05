منظمة الصحة العالمية : أعراض ضحايا هجوم خان شيخون تماثل استنشاق غاز الأعصاب

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته من جنيف الأربعاء، أن ضحايا خان شيخون، ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب.

وقالت المنظمة في بيان، “يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيماوية التي تشمل غاز الأعصاب.”

وأضاف البيان “تزيد احتمالات التعرض لهجوم كيماوي بسبب عدم ظهور إصابات خارجية على ما يبدو في الحالات التي ظهر عليها سريعا أعراض مماثلة بينها ضيق حاد في التنفس شكل السبب الرئيسي للوفاة”. (REUTERS)

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