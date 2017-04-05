نيمار يبلغ أصدقاءه بدراسة قرار الرحيل عن برشلونة و الانتقال إلى إنكلترا !

أفادت تقارير صحفية بريطانية أنّ اللاعب الدولي البرازيلي #نيمار داسيلفا جونيور، نجم نادي #برشلونة الإسباني، قد أخبر أصدقاءه المقربين أنّه يدرس بجدية امكانية الرحيل عن كاتالونيا، والانتقال للعب في #الدوري_الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنّ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، قد أخذ موافقة إدارة فريقه من أجل التعاقد مع نيمار، وأنّه مستعد لارتكاب “حماقة” لدفع ما قد يصل إلى 200 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي لفسخ عقد النجم البرازيلي مع ناديه الحالي برشلونة.

وأضافت ذات الصحيفة البريطانية أنّ مورينيو مستعد أيضاً لمنح نيمار راتباً ضخماً يقدر بـ 25 مليون يورو سنوياً، ما قد يقنع اللاعب بالرحيل عن برشلونة بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، خاصة وأنّه لم يعد يصبر على بقائه في الظل مع تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي في النادي الكاتالوني.

ومن جهتها، قالت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، “إنه في ظل اهتمام ريال مدريد الكبير، بالحصول على نجم فريق تشيلسي،البلجيكي إدين هازارد، فإن النادي اللندني، بدأ يفكر في البديل”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ “مالك النادي الإنكليزي، إبراموفيتش، مستعد لدفع مبلغ ضخم، من أجل ضم الساحر البرازيلي نيمار داسيلفا، وهو 200 مليون يورو، ثمن فسخ عقد اللاعب مع ناديه الكتالوني”.

وبرز نيمار بشكل لافت، خلال الأشهر الماضية، حيث يقدم موسماً استثنائياً مع برشلونة، ومنتخب البرازيل، الذي أصبح أول المتأهلين إلى مونديال روسيا 2018.

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