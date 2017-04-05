هل يكون رامون دياز بديل باوزا في منتخب الأرجنتين ؟

كشفت الصحف الأرجنتينية أن مدرب الهلال السعودي، رامون دياز، وضع ضمن المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الأرجنتيني، لخلافة المدرب الحالي #إدغاردو_باوزا، في حالة رغبة الأخير بتقديم استقالته عن تدريب المنتخب خلال الفترة القادمة بعد النتائج السيئة الأخيرة.

وأفادت أنه على الرغم من أن دياز دخل كمرشح قوي لتدريب #المنتخب_الأرجنتيني، إلا أن الراتب المالي الكبير الذي يتقاضاه من نادي الهلال، يصعب الموافقة على استلام مهمة تدريب المنتخب الأرجنتيني، إذ يستلم راتب سنوي يقدر بـ4 ملايين يورو سنوياً دون المكافآت المالية لحالات الفوز والجوائز المالية الأخرى التي تقدم له مقابل الحصول على البطولات في السعودية، بحسب صحيفة النادي السعودية.

مما يترتب على ذلك صعوبة قدوم دياز للأرجنتين على الرغم أنه وضع سابقاً شروطاً خاصة للعودة لتدريب فريق ريفر بليت والمنتخب الأرجنتيني، وأن تلك الشروط أصبحت صعبة تحقيقها نتيجة ما يتقاضاه في السعودية.

وأكملت الصحف الأرجنتينية بأن الإدارة الحالية لنادي الهلال سعداء جداً بما يقدمه دياز من نتائج إيجابية مع الفريق، من خلال اعتلائه قمة مصاف ترتيب الدوري، وتأهله إلى نصف نهائي كأس الملك، مما جعل الإدارة الهلالية لديها الرغبة الكاملة في استمرار المدرب للأعوام القادمة من خلال تجديد عقده بعد نهاية الموسم الرياضي.

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