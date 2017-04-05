وزارة العدل الأمريكية : شاب سعى لاغتيال ” البابا ” في 2015 دعماً لـ ” داعش “

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن فتى أمريكيا اعترف بذنبه في التخطيط لاغتيال البابا فرنسيس خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في 2015، في مخطط أراد تنفيذه دعما لتنظيم داعش.

وقالت الوزارة إن سانتوس كولون (17 عاما)، المنحدر من نيو جيرسي، حاول الاستعانة بقناص لاغتيال البابا وتفجير عبوات ناسفة خلال القداس الذي ترأسه الحبر الأعظم في فيلادلفيا، في 27 سبتمبر 2015.

ولكن القناص الذي حاول الفتى الاستعانة به كان في الواقع عميلا متخفيا في مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».

واعتقل كولون قبل 12 يوما من اليوم المحدد لتنفيذ الهجمات التي خطط لها.

واعترف الفتى بأنه مذنب بتهمة تقديم دعم مادي لتنظيم «إرهابي».

وفي اعترافه قال كولون إنه حاول تنفيذ هذه الهجمات بهدف دعم تنظيم داعش، مشيرا إلى أنه استخدم اسم أحمد شكور.

ولم توضح الوزارة كيف تعلق الفتى بالتنظيم الجهادي وكيف كان يتواصل معه. (AFP)

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