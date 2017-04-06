” آبل ” تسد ثغرة أمنية بالشبكة اللاسلكية في ” آي أو إس 10.3 “

أعلنت شركة #آبل عن إطلاق تحدث أمان جديد لنظام “آي أو إس 10.3” بعد أيام قليلة من طرح هذا الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها قامت بسد ثغرة أمنية خطرة في نظام إدارة شبكة WLAN اللاسلكية، والتي قد تتيح للقراصنة إمكانية تنفيذ أوامر على شريحة الشبكة اللاسلكية، ولذلك يتعين على أصحاب الهاتف الذكي آيفون والحاسب اللوحي آيباد تثبيت الإصدار “آي أو إس 10.3.1” على الفور.

ومن ضمن الوظائف الجديدة، التي يشتمل عليها الإصدار “آي أو إس 10.3.1″، الجديد طريقة مختصرة لتحديث هواتف آي فون القديمة المزودة بمعالج 32 بت، ويمكن تحديث هواتف آي فون 5 وكذلك 5c عن طريق قائمة الإعدادات، ولم تعد هناك ضرورة لتوصيل الهاتف بالحاسوب بواسطة الكابل من أجل تحديث نظام التشغيل عن طريق برنامج آي تيونز.

وتنصح الشركة الأمريكية المستخدم، الذي لم يقم حتى الآن بتحديث الهاتف الذكي آي فون أو الحاسب اللوحي آي باد إلى الإصدار 10.3، بضرورة إجراء نسخ احتياطي من البيانات الخاصة به عن طريق برنامج آي تيونز أو خدمة الحوسبة السحابية “آي كلاود” نظراً لأن نظام التشغيل الجديد يعتمد على نظام الملفات APFS الجديد، والذي لا يتوافق مع نظام الملفات HFS+ القديم. وإذا حدث خطأ أثناء التحديث قد يتعرض المستخدم لفقدان البيانات في أسوأ الحالات. ( DPA )

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