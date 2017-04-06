ألمانيا : البحث عن رجل هدد شاباً و فتاة بساطور في غابة و قام باغتصاب الفتاة

تحولت ليلة رومانسية لشاب وشابة ألمانيين كانا يخيمان في إحدى الأحراج إلى ليلة من الرعب .

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة بيلد الألمانية، يوم الاثنين الماضي (3/4) فإن الحادثة وقعت في مدينة بون بولاية شمال الراين، حيث كان الشابان في رحلة تخييم عندما هاجمهما رجل بعد منتصف الليل.

وأضافت الصحيفة بحسب ما ترجم عكس السير، أن الرجل المسلح بساطور أجبر الفتاة على الخروج من الخيمة، وقام بإبقاء صديقها داخلها، ثم قام بتقييدها واغتصابها أمامه.

ولاذ الرجل بالفرار، ولم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه رغم تمشيط المنطقة بالمروحيات.

وعممت الشرطة أوصاف الرجل، وقالت إنه ذو بشرة داكنة وطوله 180 سم، ويتكلم الإنكليزية بشكل سيء.

وأضافت الشرطة بأن الشاب والفتاة أعطيا وصفاً دقيقاً للجاني، وتتم الآن مقارنته بقاعدة البيانات لديها.

عكس السير