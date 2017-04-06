ألمانيا : السجن لشاب اغتصب سيدة تبلغ من العمر 90 عاماً !

قضت محكمة دوسلدورف في ألمانيا، بسجن شاب مغربي – إسباني لارتكابه جرم اغتصاب سيدة طاعنة في السن.

مجلة شتيرن الألمانية أفادت عبر موقعها الإلكتروني، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشاب (19 عاماً) حكم عليه يوم الجمعة الماضي بالسجن لمدة 5 أعوام ونصف العام، بعد إدانته بسرقة واغتصاب سيدة تبلغ من العمر 90 عاماً.

وكانت الحادثة التي وقعت في مدينة دوسلدورف، في تشرين الأول من العام الماضي، أثارت ضجة كبيرة، حيث كانت السيدة خارجة من الكنيسة عندما باغتها الجاني.

واعترف الشاب بكافة التهم الموجهة إليه، كما عثر على أثار من الحمض النووي العائد له على جسد الضحية، وفق ما ذكرت المحكمة.

الجدير بالذكر أن الشاب الذي ولد في المغرب وترعرع في إسبانيا، متورط بقضايا أخلاقية أخرى، وكان هرب إلى ألمانيا العام الماضي، لأنه مهدد بالسجن.

عكس السير