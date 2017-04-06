أليغري : نريد الوصول لأبعد مدى في جميع البطولات

أكد المدير الفني لـ#يوفنتوس #ماسيمليانو_أليغري، أن فريقه يريد “الوصول لأبعد مدى في جميع البطولات”، بما فيها دوري الأبطال التي سيواجه خلالها #برشلونة في ربع النهائي، وذلك بعد وصوله لنهائي كأس إيطاليا، على الرغم من الخسارة أمام نابولي 2-3 في إياب نصف النهائي أمس الأربعاء.

وقال أليغري في تصريحات نقلتها شبكة راي سبورتس المحلية: “قدمنا مباراة جيدة، بدأنا تحدي الوصول لأبعد مدى في جميع البطولات، نحن في نهائي كأس إيطاليا، ويوم السبت علينا الفوز على كييفو، ثم تأتي مواجهة برشلونة”.

كما أضاف بأن على لاعبي فريقه أن يلعبوا “بحماس كبير” في مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال أمام الفريق الكاتالوني وبهدف العبور للمرحلة التالية.

وقال مبتسماً: “يجب ملء ارتباطاتنا في شهر مايو (أيار) المقبل، ومن أجل هذا يجب عبور موقعة برشلونة”.

ويستقبل الـ(بيانكونيري) البلاوغرانا يوم 11 من الشهر الجاري على ملعب يوفنتوس أرينا، قبل أن يرحل للكامب نو في الأسبوع التالي لخوض مواجهة الإياب. ( EFE )

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