إبراهيموفيتش يثير الشكوك حول بقائه في مانشستر يونايتد

أثار النجم السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش الشكوك حول بقائه في صفوف ناديه الحالي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، وذلك بعدما أشار إلى أنه لا يريد أن يهدر وقتا مع قرب انتهاء مسيرته الكروية الرائعة.

وقال العملاق السويدي في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد الرسمية: “تمديد عقدي يتوقف فقط على ما يريده النادي ورؤيته، أنا لا أريد أن أهدر وقتا مع قرب انتهاء مسيرتي”.

وأضاف “أبلغ 35 عاما ويجب تسوية الكثير من الأمور، لم أعد مثلما كنت في سن العشرين، ربما أمامي عام أو عامين أو ثلاثة في الملاعب” وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وتابع “أتيت إلى هنا للفوز وأفوز ولكن إذا كنت بحاجة لإنجاز أكبر يجب أن تصنع شيئا أكبر”.

وفي سياق متصل تطرق إبراهيموفيتش للحديث عن مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، وقال: “نتحدث عن التجديد لكن لا توجد أنباء، لا تزال هناك مشاورات لذا لننتظر ما سيحدث، أنا منفتح على الفكرة لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن”.

وختم “إبرا” تصريحاته قائلا: “أتيت إلى هنا بدون دوري أبطال أوروبا ولم يكن الفريق مرشحا للفوز لكنني جئت للمساعدة والقيام بما يمكنني فعله ولأجعل الفريق أفضل وأن يرتفع سقف طموحاته ولننتظر ما سيحدث”.

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