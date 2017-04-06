الاتحاد الأوروبي يرفض ” الابتزاز ” من قبل الأندية و الدوريات الكبرى

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم #ألكسندر_تشيفيرين ان الهيئة الكروية القارية لن تخضع لـ “ابتزاز” الأندية الكبرى وبعض الدوريات الداعمة لإقامة دوري نخبة أوروبي.

وقال تشيفيرين على هامش اجتماع للاتحاد في العاصمة الفنلندية #هلسنكي “الى بعض الأندية أقول بهدوء لكن بحزم وتصميم: لن يكون ثمة دوري مغلق. هذا لا يتلاءم مع مثلنا وقيمنا. الأمر بهذه البساطة”.

و أضاف المسؤول السلوفيني “لن نخضع أبدا للابتزاز (من بعض الدوريات والاندية) التي تعتقد انها قادرة على التلاعب بالدوريات الصغيرة أو فرض قوانينها على الاتحادات، لانها تشعر بنفوذها بسبب العائدات الهائلة التي تحققها. المال ببساطة لا يشكل قانونا وثمة هرم يجب احترامه في كرة القدم”.

الا ان تشيفرين أكد في الوقت نفسه ان الاتحاد والاطراف الأخرى “سيعملون معا” على “تعديل ما يجب تعديله” و”تصحيح بقدر الامكان” كل ما شكت منه الأندية، على رغم قوله ان الاخيرة “مسؤولة” عن بعض الأخطاء التي تشكو منها.

وكانت رابطة الاندية الاوروبية أعلنت الأسبوع الماضي انها توصلت الى اتفاق مع الاتحاد على تأييد مشروع لاصلاح المسابقات القارية، ما يضع حدا لرغبتها في إقامة “دوري سوبر” خاص بالأندية الكبرى.

وقال رئيس الرابطة رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه ان “الاصلاح يناسبنا، نحن سعداء بالبقاء تحت مظلة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم. في المقابل، لا بحث في موضوع السوبر ليغ”.

ومنذ العام 2000، يعود الحديث مرارا عن دوري أوروبي مصغر منافس للمسابقات التي يقيمها الاتحاد الأوروبي، بطلب من أندية أوروبية كبرى بينها بايرن ميونيخ على سبيل المثال.

وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر اصلاحات على المسابقة الأهم على صعيد الأندية وهي دوري أبطال أوروبا. وتشمل الاصلاحات التي تدخل حيز التنفيذ في موسم 2018-2019، حجز أربعة مقاعد مؤهلة مباشرة للأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في الدوريات الأوروبية المتمتعة بأعلى تصنيف من الاتحاد.

الا ان اتفاقا بين رابطة الدوريات الأوروبية والاتحاد الأوروبي لتفادي التعارض بين المباريات المحلية والقارية، انتهى مفعوله في 15 آذار/مارس، ما يعني نظريا ان في امكان الدوريات المنضوية في هذه الرابطة (25) إقامة مباريات في المواعيد نفسها للمسابقات الأوروبية.

ومن المقرر ان تعقد رابطة الدوريات اجتماعا في جنيف في السادس من حزيران/يونيو لمناقشة التباين مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، علما ان بعضها أبدى عدم رضاه عن التعديلات على دوري الأبطال. ( AFP )

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