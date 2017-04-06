السعودية : القتل تعزيراً لسوري ” تلقى كمية كبيرة من المخدرات “

قالت وكالة الأنباء السعودية، يوم أمس الأربعاء، إن وزارة الداخلية نفذت “حكم القتل تعزيراً بحق وافد سوري بعد إدانته بتلقي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين”.

وجاء في بيان الداخلية : “بفضل من الله تم القبض على المدعو / فواز محجوب كوركيس – سوري الجنسية – عند قيامه بتلقي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الإستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه”.

وتم تنفيذ حكم القتل، يوم الأربعاء، في مدينة الرياض.

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