الكرملين : هجوم خان شيخون ” جريمة وحشية ” لكن بيانات أمريكا عنه غير موضوعية

وصف الكرملين الخميس، هجوم خان شيخون بأنه “جريمة وحشية”، لكنه قال إن استنتاجات واشنطن بشأن الواقعة لا تستند إلى بيانات موضوعية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، “كانت هذه جريمة وحشية وخطيرة لكن ليس من الصحيح أن نضع عناوين (تحدد مرتكبيها).”

وأضاف أن استخدام الأسلحة الكيماوية “غير مقبول”، وحث الجيش السوري (النظامي) على ضمان عدم وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين.

وقال بيسكوف، إن أدلة عن الواقعة قدمتها منظمة الدفاع المدني السورية المعروفة باسم الخوذ البيضاء لا يمكن اعتبارها أدلة يعول عليها مضيفاً “لا نتفق مع هذه الاستنتاجات.” (REUTERS)

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